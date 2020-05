Motori. Charles Leclerc saluta così Sebastian Vettel: il tweet del monegasco

A fine 2020 sarà separazione tra la Ferrari e Sebastian Vettel sarà realtà, una scelta condivisa in maniera amichevole da ambo le parti.

Il suo compagno di scuderia, il monegasco Charles Leclerc, lo ha voluto salutare con un tweet molto particolare:

"E' stato un grande onore per me essere stato il tuo compagno di squadra. Abbiamo avuto alcuni momenti di tensione in pista. Alcuni molto buoni e altri che non sono finiti come volevamo entrambi, ma c'era sempre rispetto, anche se non è stato percepito in questo modo all'esterno".