Calcio. Ventimiglia, Maurizio Bosio ricorda i bei momenti in maglia granata: "Indimenticabili i campionati di Interregionale, una grande soddisfazione indossare questa maglia"

Il Ventimiglia Calcio ha appena spento le 37 candeline, un'attività sportiva iniziata nel 1983.

A vestire la maglia granata sono stati tanti giocatori e noi di Rivierasport.it vogliamo realizzare un viaggio nel mondo del club della città di confine: ospite di spicco è l'ex calciatore Maurizio Bosio.

Maurizio Bosio, il Ventimiglia calcio ha compiuto 37 anni di vita: qual è il suo ricordo più bello? "Ho giocato tanti anni per questa squadra e sicuramente il ricordo più bello è stato quello della promozione nel campionato Interregionale, dopo tanti secondi posti in Eccellenza. Mi ricordo l'ultima partita contro l'Andora, quando al campo Peglia c'erano almeno 1.500 e 2000 persone: una cosa impensabile al giorno d'oggi. Ricordo anche i sei anni di Interregionale, dove affrontammo squadre di rango come Pistoiese, Valenzana, Tortona e Acqui Terme dove Affrontavamo giocatori di spessore".

Cosa ha voluto dire per lei vestire la maglia granata? "E' stata una grande soddisfazione indossare la maglia granata, a 16 anni esordì nella Ventimigliese. Eravamo un gruppo con tanti giovani di Ventimiglia soddisfatti di indossare questa maglia e io in particolare, perchè otto anni gli ho giocati da capitano".

Cosa fa oggi Maurizio Bosio? "Sono un insegnante di educazione fisica da diversi anni, insegno in una scuola e gestisco una palestra a Ventimiglia".

Qual è il giocatore più forte con cui ha giocato nel Ventimiglia? "Giocatori bravi ne ho incontrati tanti, ma quello da cui ho appreso anche moto è Achille Brigenti. Una persona eccezionale, proveniva dal settore giovanile dell'Atalanta dove giocava con Scirea. Sotto l'aspetto tecnico Ligammari era molto forte, a volte anche un po' troppo brasiliano".

A livello giovanile il Ventimiglia è una cantera incredibile: qual è il segreto secondo lei? "Ritengo che oggi il Ventimiglia Calcio sta facendo un ottimo lavoro. Fare i dilettanti oggi è più complicato rispetto ad una volta, i dirigenti hanno questa grande passione che gli anima per affrontare al meglio tutto. Si lanciano i giovani del posto, Ventimiglia è giusto che faccia giocare i giovani della nostra zona".