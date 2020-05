Imperia: la piscina Cascione pronta a riaprire nel mese di settembre

La Piscina 'Felice Cascione' di Imperia riaprirà a settembre.

E' questa la decisione assunta d'intesa tra Amministrazione Comunale e Rari Nantes Imperia. L'orientamento di tutti gli impianti della zona è di riprendere l'attività non prima di inizio giugno, anche qualora le normative permettessero un anticipo dei tempi. Questo perchè l'attuazione dei protocolli necessari a una riapertura in sicurezza richiederà non meno di una decina di giorni.



Una tempistica che va tuttavia a sovrapporsi con quella dei lavori di riqualificazione della vasca grande e della spiaggia programmati dall'Amministrazione. Il 25 maggio si conoscerà infatti il vincitore della gara e l'obiettivo è di iniziare gli interventi già a metà giugno.



"Abbiamo ragionato a lungo e non sarebbe ragionevole riattivare l'impianto per soli dieci giorni - spiega l'assessore allo Sport Simone Vassallo - i costi della riapertura sarebbero molto elevati e i benefici, sia per la Società che per l'utenza, estremamente ridotti. Tra l'altro, l'avvio del cantiere richiederà alcuni lavori preliminari che di fatto renderebbero difficoltoso l'utilizzo dell'impianto. Preferiamo quindi concentrarci sul completamento del restyling della Piscina e riaprire nel migliore dei modi a settembre".



"La complessità dei Protocolli di sicurezza che bisognerò adottare con tempi a disposizione così ristretti non permette una soluzione alternativa alla riapertura a settembre" aggiunge la presidente Francesca Leone - ma l'attività della Rari Nantes comunque non si fermerà. Nonostante la chiusura programmata dell'impianto, stiamo valutando e lavorando su possibili iniziative da intraprendere nel corso dell'estate".