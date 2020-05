Calcio. Agostino Cugge ricorda Angelo Moroni: "Icona calcistica e grande persona"

Nelle ultime ore è venuto a mancare Angelo Moroni, volto noto del calcio locale. Tanti sono i messaggi giunti in redazione, e noi di Rivierasport.it abbiamo intercettato Agostino Cugge che lo ha voluto ricordare così:

"Quando ho saputo della notizia mi sono rattristato molto anche perché tre mesi fa ho perso mia madre e quindi mi sento ancora più vicino alla famiglia. Angelo Moroni è un'icona calcistica - sottolinea Cugge - personalmente l’ho potuto apprezzare anche e soprattutto come persona.

Ricordi? Ne ho innumerevoli ed uno tra quelli che mi vengono alla mente è la parentesi alla Sanremese in Serie C quando con mister Di Somma, lui ed io come preparatore atletico, facemmo un lavoro incredibile raggiungendo la salvezza anche grazie alla sua personalità che trasmetteva sia ai giocatori che a tutto lo staff.

Ci lascia un pezzo di storia calcistica di Sanremo. Un abbraccio a tutta la famiglia da parte mia e da parte dei miei familiari che lo hanno conosciuto ed apprezzato".