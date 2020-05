Calcio in lutto: è morto Angelo Moroni

E' morto all’età di 80 anni Angelo Moroni, volto noto negli ambienti sportivi di Sanremo.



Moroni era originario di Garlasco, in Lombardia, dove aveva iniziato a giocare a calcio. Trasferitosi a Sanremo, ha giocato in Serie C e Serie D tra il 1961 ed il 1964 per poi approdare un anno anche ad Imperia. Ha allenato con amore e professionalità tantissimi giocatori della città di Sanremo, in particolare nella Sanremese.