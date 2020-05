Calcio. Ospedaletti, la ripartenza è chiamata Andrea Caverzan: la conferma del tecnico per la giusta continuità

Nella giornata di giovedì è arrivata l'ufficialità, anche se tutto era ormai scritto e nell'aria.

L'Ospedaletti e mister Andrea Caverzan hanno deciso di proseguire insieme, anche nella prossima stagione, il progetto intrapreso la scorsa estate. Una ripartenza importante per dare la giusta continuità.

Dopo aver risolto il tassello panchina, i dirigenti cercheranno nella prossima finestra di calcio mercato di rinforzare al meglio l'organico, per regalare al confermato allenatore quello che chiederà.

Secondo le ultime indiscrezioni, per rinforzare il reparto offensivo potrebbe esserci un interessamento per Alessio Salzone, attaccante del Ventimiglia e pallino di Caverzan fin dai tempi del periodo in granata, portato con lui anche al Finale. Ma al momento sono solo voci.