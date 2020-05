La scomparsa di Angelo Moroni, volto noto del panorama calcistico provinciale, ha lasciato sgomento in tutta la zona.

In redazione sono arrivate le condoglianze del GS Riva Ligure e di Gian Paolo Minasso:

"Il GS Riva Ligure e Gian Paolo Minasso siamo vicini ai famigliari e vogliamo ricordare Angelo Moroni, perché tra noi c'era stima reciproca e spendeva sempre una parola gentile per me per il Riva Ligure".