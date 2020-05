Calcio. La dedica commovente di Mustafa El Khayari per Angelo Moroni: "Ora sarà tutto diverso senza di te"

Angelo Moroni ha lasciato un vuoto immenso nella provincia calcistica. Tanti stati i messaggi di cordoglio arrivati per ricordare un grande persona.

Uno dei messaggi più toccanti è senza dubbio quello realizzato sul proprio profilo facebook da Mustafà El Khayari, attaccante del Casale, lanciato proprio da Angelo Moroni nella Virtus Sanremo:

"Questo giorno è davvero triste mister, non avrei mai voluto salutarti cosi ma purtroppo la vita ci fa brutti scherzi. Per me sei stato più di un semplice mister e tu lo sai. Sono sicuro che lassù sarai protetto come ai sempre fatto tu con me. Mi hai sempre voluto bene dal primo giorno in qui ci siamo incontrati, sei sempre stato fiero di me ed io ad averti avuto come mister. Ogni settimana che io facevo gol il primo che mi chiamava eri tu!

Ora sara' tutto diverso senza di te mister. Ti voglio tanto bene mister, dal tuo pupillo. Mai mollare come mi hai insegnato tu".