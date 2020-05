Calcio. La Nazionale Italiana compie 110 anni. La dedica su Instagram di Stefano Sturaro: "Indossare la maglia azzurra è qualcosa di unico"

La Nazionale Italiana di calcio compie 110 e da quel lontano 1910 ne sono passati di calciatori, talenti puri e quattro Mondiali vinti (1934, 1938, 1982 e 2006).

Uno di questi è il sanremese Stefano Sturaro, attuale centrocampista del Genoa, che sul proprio profilo Instagram ha voluto regalare una dedica alla maglia azzurra:

"Indossare la maglia azzurra è qualcosa di unico. Tanti auguri per i tuoi 110 anni!"

Sturaro ha vestito la maglia azzurra in 20 occasioni tra Under 18, Under 19, Under 21 e nazionale maggiore.