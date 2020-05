Scomparsa Angelo Moroni, il messaggio di cordoglio del Ventimiglia Calcio

Con la morte di Angelo Moroni scompare, a 79 anni, un altro grande personaggio del calcio rivierasco.

In queste tristi ore il Ventimiglia Calcio si sente particolarmente vicino alla famiglia dell'ex calciatore e allenatore sanremese.

Moroni era originario di Garlasco, in Lombardia, dove aveva iniziato la carriera calcistica. Trasferitosi nella città dei fiori, aveva giocato in Serie C e Serie D negli Anni Sessanta. In seguito ha allenato con passione e competenza tantissimi giocatori, in particolare nella Sanremese.

Calcisticamente esuberante ed estroverso, mai domo, abituato a non mollare mai, in tempi più recenti Angelo aveva fondato alcune società insieme al figlio Massimiliano, tra le quali la Virtus.