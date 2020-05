Pallavolo. Volley Primavera Imperia, ufficiali le prime conferme nello staff tecnico

Il Direttore Sportivo del Volley Primavera Imperia Stefano Zagatti è al lavoro per organizzare lo staff tecnico della società.

Confermati nel settore giovanile per i gruppi under 14 e 13 Gianluca D'Angelo e Cesare Scaramuzza, coppia affiatata che garantisce capacità tecniche e umane indispensabili per la crescita dei ragazzi. A Cesare e Gian la società affiancherà , sempre nell'ottica del miglioramento della proposta agli atleti, un preparatore atletico che andrà a lavorare individualmente sui ragazzi.