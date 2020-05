Calcio. Virtus Sanremo, il ricordo di Angelo Moroni nelle parole della Virtus Sanremo

Pochi giorni fa è scomparso Angelo Moroni, anima della ASD Virtus Sanremo 2011 insieme ai propri fili Luca e Massimiliano, ma anche volto storco della provincia calcistica.

Sono il capitano Daniele Capozucca, il Direttore Sportivo Franco Capozucca e il Team Manager Stefano Covatta a ricordarlo.

Daniele Capozucca, Capitano Virtus Sanremo: "In quanto Capitano della prima squadra della Virtus Sanremo, mi faccio portavoce di tutti giocatori della rosa, compresi gli ex giocatori della stagione in corso, per porgere le più sentite condoglianze alla famiglia Moroni. Parteciperemo attivamente alla raccolta fondi in memoria di Angelo per destinare delle Borse di studio calcistiche".

Anche il direttore sportivo della Società, Franco Capozucca tiene a ricordare Angelo Moroni: "È stato il mio allenatore nel settore giovanile della Sanremese. Io come molti altri giocatori, ho avuto dei grandi insegnamenti sia in campo che fuori, lo ricorderemo come un uomo di sport e di grandi principi morali".

Stefano Covatta, Team Manager Virtus Sanremo: "Per quanto mi riguarda Angelo è stato un mio collega, amico ma più che amico lo consideravo come un secondo papà perché mi ha sempre detto che i valori della bontà e della solidarietà umana sono fondamentali nella società umana. Poi c'è il lato sportivo e da questo punto di vista posso confermare quello che si è detto di lui, grande conoscitore e grande intuito nello scoprire e valorizzare giovani atleti, ma questo gli derivava indubbiamente per una sua attitudine ma soprattutto per il suo immenso Amore si con la A maiuscola per il mondo del calcio, il suo mondo. Ciao Angelo".