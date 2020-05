Calcio. Mercoledì è il giorno del Consiglio Nazionale Figc, giovedì toccherà al Comitato Regionale Ligure

Ancora 24 ore e il percorso che intraprenderà il calcio italiano sarà verosimilmente delineato.

Domani alle 12 prenderà il via il Consiglio Federale, dove verranno decise le modalità di conclusione dei vari campionati.

La Serie A rappresenterà sicuramente il nodo maggiormente complesso, complici le schermaglie delle ultime settimane tra Federazione, Coni e Governo. Prima di metà giugno sarà infatti difficile rivedere le squadre in campo, come conferma il DPCM di domenica scorsa, seppur un tentativo di mediazione per accorciare i tempi sia tutt'ora in corso. L'ipotesi playoff e playout è tornata a farsi strada, seppur buona parte dei presidenti non appaia del tutto convinta.

Per quanto concerne invece i dilettanti, è ormai scontato il congelamento delle classifiche allo scorso febbraio.

Le prime classificate, dall'Eccellenza in giù, saranno verosimilmente promosse (ma appare non così improbabile la possibilità che anche le seconde possano accedere al campionato superiore), mentre le retrocessioni saranno congelate.

Resta aperta la partita sul blocco dei ripescaggi dalla D alla C, proposta dall'Assemblea di Lega Pro, che sarà dibattuta proprio nel Consiglio di domani.

Dopodomani, giovedì, toccherà invece al Consiglio del Comitato Regionale Ligure all'interno del quale verranno recepite le linee guida nazionale e verranno dibattute le prime idee per la prossima stagione sportiva.