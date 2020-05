Motori. Saranno tre i Gran Premi che si svolgeranno il prossimo anno a Montecarlo

"L'organizzazione di tre eventi nello spazio di un solo mese sarà una grande novità per tutti noi - spiega Christian Tornatore, commissario generale dell'Automobile Club di Monaco- con la parte logistica promette di essere complessa, ovviamente, ma non insormontabile. Dovremo iniziare a montare il circuito prima del solito, alla fine di febbraio, anziché al 15 marzo. In seguito, integreremo gli aspetti tecnici, dentro e fuori pista, che ogni disciplina che accogliamo con favore richiede. Per fare ciò, contiamo sull'esperienza e sulla disponibilità di tutte le persone coinvolte per raggiungere i nostri obiettivi".