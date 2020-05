Calcio, Eccellenza. Stop ai campionati dilettantistici e Imperia vicina alla Serie D, mister Lupo: "Giusto premiare chi è primo in classifica"

E' arrivato l'ufficialità sullo stop i campionati dilettantistici targati 2019/2020, una situazione che coinvolge parecchie squadre della nostra provincia.

In casa Imperia, prima in classifica nel campionato di Eccellenza, è attesa l'ufficialità del salto in Serie D che potrebbe arrivare prima del fine settimana: a Rivierasport.it mister Alessandro Lupo commenta questi momenti importanti.

"Penso che premiare chi è arrivato in testa alla classifica prima dello stop definitivo sia la cosa più giusta - ha dichiarato l'allenatore neroazzurro - anche se non è come vincere il campionato sul campo. La Serie D? Il giusto premio a città e società".

"Il mio obiettivo in due anni di riportare in due anni l'Imperia dove l'avevo lasciata, visto che la mia ultima annata in neroazzurro non è stata facile. Mi sento fiero, perchè sono riuscito a togliermi se così fosse un cruccio che mi portavo dietro da anni".