Calcio, Promozione. Stop ai campionati, Taggia secondo di un soffio. Siciliano: "Solo la Sestrese promossa? Per noi sarebbe una beffa"

Sestrese 51 punti, Taggia 50 punti. Recita così, dopo la decisione ufficiale dello stop ai campionati dilettantistici 2019/2020, la classifica del campionato di Promozione.

Risultato? Genovesi sicuramente promossi, giallorossi secondi in attesa delle decisioni sulle seconde piazze.

Il tecnico Simone Siciliano commenta così la situazione: "E' una decisione inevitabile, non si poteva fare diversamente.

Solo la Sestrese promossa in Eccellenza? Sarebbe una beffa per noi se dovessero promuovere solo la prima in classifica, visto che siamo stati in testa praticamente tutta la stagione. L'unico rammarico è il pareggio realizzato nell'ultima partita giocata quando eravamo in vantaggio fino al minuto 85.

I genovesi sono stati anche terzi, ma si vede che era il loro anno..."