Calcio, Serie D. Sanremese, il commento sulla chiusura del campionato di mister Nicola Ascoli: "Scelta giusta. La nostra stagione? Non lasciamo un bel ricordo"

E' arrivato lo stop definitivo ai campionati dilettantistici per la stagione 2019/2020 e per la Sanremese è stata un'annata altalenante in Serie D, chiusa a metà classifica con 33 punti in bottino.

In casa matuziana commenta questa decisione il tecnico Nicola Ascoli: "Credo che questa sia la scelta giusta. In Serie D è difficile monitorare tutto - sottolinea il mister biancoazzurro - non giochiamo in stadi all'altezza come potrebbe essere Sanremo".

Il tecnico torna sulla stagione della sua squadra: "Dispiace, perché noi personalmente non lasciamo un bel ricordo visto il girone di ritorno. Magari se tutto questo fosse successo a novembre o dicembre eravamo tutti bravi..."