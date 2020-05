Calcio. Stop ai campionati dilettantistici, in casa FCD Santo Stefano commenta la decisione Andrea Sammassimo: "Scelta giusta. Bisogna premiare chi è primo in classifica"

La prima stagione del FCD Santo Stefano in Seconda Categoria è stata sicuramente travagliata. Ora con lo stop definitivo al torneo, la compagine di Santo Stefano al Mare potrà programmare con calma il futuro.

A commentare la decisione del definitivo stop è il dirigente Andrea Sammassimo: "È la scelta giusta in un momento storicamente complicato. Credo che nessuno, in una situazione del genere abbia la voglia di ricominciare una stagione ormai compromessa. Sono poche o forse nessuna le società dilettantistiche che hanno la possibilità di rendere sicura e perfettamente a norma la propria struttura, visti gli adempimenti che tutte le attività devono giustamente seguire

Ovviamente giusto premiare chi è primo in classifica e ha fatto sacrifici per arrivare in alto".