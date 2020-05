Calcio. Atletico Argentina verso la Prima Categoria. Maiano: "Ma vincere sul campo dà un sapore diverso"

L'Atletico Argentina è ad un passo dal salto in Prima Categoria, il club deve solo attendere l'ufficialità.

Il tecnico Christian Maiano, autore di questo grande risultato, commenta lo stop definitivo ai campionati dilettantistici:

"Era prevedibile questa conclusione e credo sia giusta, anche perché la salute delle persone viene prima di ogni cosa. Non so come finiranno le cose a livello di classifiche, è ovvio che vincere sul campo dà un sapore diverso.

Credo che ora la cosa più importante sia tornare il prima possibile a una vita normale, per la salute, il lavoro e gli affetti, e ovviamente anche per le proprie passioni e per lo sport".