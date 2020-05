Calcio, Seconda Categoria. Atletico Argentina, bomber Daddi tra presente e futuro: "Assolutamente giusto sospendere tutto. Il mio futuro? Mi farebbe piacere..."

La sospensione definitiva dei campionati dilettantistici porterà in Prima Categoria l'Atletico Argentina, compagine che ha chiuso in testa il Girone A di Seconda Categoria.

In casa rossonera abbiamo intervistato bomber Pietro Daddi, decisivo per il primato della squadra di mister Maiano: "Assolutamente giusto sospendere il tutto con una pandemia in atto: prima la salute sopra ogni cosa. Noi promossi? In teoria se è come dicono..."

Rivedremo anche in futuro Daddi con la maglia dell'Atletico Argentina? "Per la prossima stagione non so ancora nulla, aspettiamo nuove dinamiche che si presenteranno prima di un eventuale decisione. Ovvio che mi farebbe piacere finire un progetto in atto".

In conclusione Daddi vuole lasciare il suo messaggio di cordoglio per la scomparsa di Angelo Moroni: "Vorrei esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia Moroni per la scomparsa di mister Angelo".