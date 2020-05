Calcio. Taggia, l'intenzione è quella di proseguire con mister Simone Siciliano in panchina: contatti già avviati

Il Taggia aspetta con ansia l'evolvesi della situazione dopo lo stop ai campionati dilettantistici, per capire se giocherà in Eccellenza o ancora in Promozione.

Capitolo panchina. In ogni caso la società, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe intenzionata a proseguire il rapporto con mister Simone Siciliano. L'ottimo lavoro svolto dall'allenatore (prima dello stop giallorossi secondi ad un punto dalla vetta, ma in testa per tutto il campionato) e il bel gioco espresso sono le due caratteristiche per una probabile conferma in giallosso.

I contatti tra le parti sono già partiti, in primis con il Direttore Sportivo Davide Baracco e con il Team Manager Bregliano.

Il buon lavoro del tecnico aveva fatto attirare su di sè dirigenze importanti, come quella della Sanremese.