Possibile ribaltone sulla panchina della Sanremese targata 2020/2021.

Secondo le ultime indiscrezioni sembra ormai vicina, dopo una sola stagione, la separazione tra il club e mister Nicola Ascoli.

Se così fosse in pole per la sostituzione ci sarebbe Alessio Bifini, ex attaccante biancoazzurro quest'anno al Tarquinia.