Calcio. Imperia in attesa della Serie D, Cristiano Chiarlone fa il punto: "Grande traguardo meritato. Lupo? E' confermatissimo"

L'Imperia è in attesa dell'ufficialità sulla promozione in Serie D, intanto ai nostri microfoni è intervenuto il Direttore Sportivo Cristiano Chiarlone per la fare il punto della situazione. Tra salto di categoria, allenatore e mercato.

Direttore, siete in attesa della promozione in Serie D dopo lo stop definitivo al campionato di Eccellenza, un grande traguardo: "Stiamo aspettando l'ufficialità di un grande traguardo meritato che abbiamo raggiunto su tre quarti di campionato".

Ritrovate il derby contro la Sanremese... "Il derby contro la Sanremese mancava da molto tempo, speriamo solo di riuscirlo a giocare a porte aperte. Non sappiamo ancora quando riprenderemo, per le squadre di Serie D la preparazione dovrebbe iniziare a metà luglio, ma la vedo dura".

Mister Alessandro Lupo resta in neroazzurro? "Penso proprio di sì. Merita la riconferma per quello fatto quest'anno, come tutti e 23 i ragazzi della rosa. Il mister ha dato una mano importante, decisiva: è confermatissimo".

Capra può essere ambito sul mercato? "Il calcio è questo, i giocatori non li sposi e la società va avanti. Capra è un giocatore che non si discute e che ha fatto la differenza in Eccellenza e penso la faccia anche Serie D. Da parte nostra è confermato, poi dovrà valutare lui".

Un profilo che potrebbe interessare all'Imperia può essere Daniele Molino? "E' un ottimo giocatore e i calciatori forti piacciono a tutti. Potrebbe..."