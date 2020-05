Calcio, Serie D. Sanremese, chi dopo Ascoli? Alessio Bifini in pole, Gaburro la sorpresa

Dopo il post scritto da Nicola Ascoli che conferma la separazione dalla Sanremese (la società deve ancora ufficializzare il tutto) scatta la caccia al sostituto in panchina.

Bifini in pole. Secondo le ultime indiscrezioni il primo nome sulla lista della dirigenza è quello di Alessio Bifini, attuale tecnico del Tarquinia. Ex attaccante proprio dei matuziani, per lui sarebbe la grande occasione della carriera.

Sogno Gaburro. Le alternative però non mancano alla proprietà. Esclusa la pista legata al clamoroso ritorno di Alessandro Lupo (smentita con un comunicato stampa dalla società), il sogno è chiamato Marco Gaburro (ex Lecco).

Secondo rumors da non scartare anche l'ipotesi Simone Siciliano, tecnico del Taggia, che però sembra in provìcinto di continuare in giallorosso.