Calcio, Serie D. Sanremese e Nicola Ascoli, sarà addio dopo una sola stagione. Il post del tecnico: "Nel calcio, come nella vita, spesso le strade si separano"

Nicola Ascoli, ormai ex allenatore della Sanremese

Sarà addio tra la Sanremese e mister Nicola Ascoli.

Come anticipato nella serata di ieri dal nostro quotidiano online, le strade tra il club e il tecnico si divideranno dopo una sola stagione: la conferma dell'allenatore arriva con un suo post toccante su Facebook.

Questo il post su Facebbok del tecnico Nicola Ascoli:

"Nel calcio, come nella vita, spesso le strade si separano. Ogni percorso prevede una crescita e un arricchimento. Sarò sempre grato alla città di Sanremo, alla sua tifoseria, alla famiglia Del Gratta, a Dino Miani e al Direttore Generale Pino Fava che mi hanno dato la possibilità di allenare in un club così blasonato e ricco di storia.

Avrei voluto regalare una grande soddisfazione a tutto l'ambiente, ma purtroppo nel girone di ritorno non siamo riusciti a mantenere la continuità che avevamo trovato a suon di prestazioni nella prima parte della stagione.

Ho sempre dato il massimo, com'è nel mio carattere, lavorando sodo e cercando di cementare il gruppo. Resta l'amaro in bocca per come sia andata a finire questa storia, ma mi sono sempre preso tutte le mie responsabilità e anche questa volta lo faccio, a testa alta.

Auguro le migliori fortune alla Sanremese e mando un caloroso abbraccio a tutti i ragazzi e allo staff".

Ora si aspetta solo l'ufficialità del club matuziano sulla separazione.