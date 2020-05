Calcio, Serie D. UFFICIALE: separazione tra la Sanremese e mister Nicola Ascoli

Dopo la decisione del Consiglio Federale ratificata dal Consiglio Direttivo della LND di decretare, a causa dell’emergenza Covid, lo stop definitivo a tutti i campionati dilettantistici, in casa biancoazzurra si inizia a progettare la prossima stagione.

In quest’ottica la Sanremese Calcio comunica la fine consensuale del rapporto con il mister Nicola Ascoli che nella stagione 2020/21 non siederà più sulla panchina matuziana per guidare la prima squadra.

La società biancoazzurra, nel ringraziare Ascoli per l’impegno profuso e per la massima serietà dimostrata in ogni momento, augura al tecnico le migliori fortune professionali.