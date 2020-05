Daniele Molino, ex attaccante di Savona e Sanremese, sarebbe finito nel mirino dell'Imperia (foto lattedolce.it)

Aspettando l'ufficialità della Serie D la dirigenza dell'Imperia prova a piazzare il primo grande botto per la stagione 2020/2021.

Secondo indiscrezioni, sul taccuino dei dirigenti neroazzurri ci sarebbe il nome di Daniele Molino. L'ex numero 10 di Savona e Sanremese, in questa stagione in forza al Latte Dolce, sarebbe in cima alla lista dei desideri. Molino riabbraccerebbe così mister Lupo, avuto a Sanremo nella scorsa stagione.

Una trattativa importante ma attualmente ancora tutta da scrivere.