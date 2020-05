Calcio. Sanremese, ultimo appuntamento con il progetto “We Play! Giochiamo positivo”

Ultimo appuntamento per il progetto "We Play! Giochiamo positivo" che permetterà alla Sanremese Calcio di fregiarsi del titolo di Scuola Calcio Elite. La conferenza conclusiva di questo ciclo che unisce sport e psicologia si terrà venerdì 29 maggio alle ore 21:00 e, per ovvi motivi, non potendo svolgersi, come da calendario, al Palafiori di Sanremo, verrà trasmessa online, aprendosi dunque ad un pubblico vastissimo.

Il titolo dell’incontro sarà “Atleti connessi: i giovani nello sport ai tempi del web 2.0 (allenare, educare, coinvolgere)” e vedrà la partecipazione, nel ruolo di relatrice, della psicologa Katya Iannucci. Durante la diretta, interverranno anche Fabio Coccoluto (responsabile tecnico settore giovanile della Sanremese Calcio), Marco Dessì (responsabile centro federale FIGC di Alassio) e Mattia Rossi (responsabile Scuola Calcio e responsabile comunicazione del settore giovanile della Sanremese).