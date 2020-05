Calcio, Serie D. Sanremese, Alan Carlet in corsa per la panchina biancoazzurra

Colpo di scena sulla scelta del prossimo allenatore della Sanremese, dopo la separazione con Nicola Ascoli.

Secondo le ultime indiscrezioni, in corsa per la panchina matuziana, ci sarebbe anche il profilo di Alan Carlet.

Ex attaccante di spessore (ha esordito in Serie A nel Cagliari di Mazzone) è stato protagonista in molte squadre blasonate in carriera come lo Spezia. Da tecnico è reduce due stagioni fa dalla grande impresa sulla panchina dell'Ospedaletti ottenendo al primo colpo il salto dalla Promozione all'Eccellenza.

Carlet sarebbe nella rosa dei candidati per guidare la Sanremese nella prossima stagione e sfiderà in uno sprint il favorito Alessio Bifini e il sogno Marco Gaburro.