Calcio, Serie D. Sanremese, Marco Gaburro spezza il silenzio: "Sanremo piazza importante e stimolante"

Per la panchina della Sanremese sarà probabilmente e salvo clamorosi colpi di scena una corsa a tre.

Come anticipato dal nostro quotidiano online è Alessio Bifini in pole, ma proprio questa mattina abbiamo scritto l'indiscrezione dell'inserimento a sorpresa di Alan Carlet.

Un altro nome che abbiamo fatto in anticipo è stato quello di Marco Gaburro, ex tecnico del Lecco, che in Serie D ha vinto due degli ultimi tre campionati. Il tecnico è un vero e proprio sogno e ai nostri microfoni esprime cose positive sull'ambiente matuziano.

Mister Gaburro, ha avuto contatti con la Sanremese? "Al momento non ho avuto nessun contatto con la Sanremese".

Sanremo è una piazza che rappresenterebbe la ripartenza giusta per lei? "Senza dubbio quella di Sanremo è una piazza importante per il campionato di Serie D e stimolante ma anche a livello storico".

Cosa prevede per il suo futuro calcistico? "Al momento però non si sa ancora l'evoluzione che prenderà il calcio. Ancora non si sta capendo che tipo di riforme faranno,. In questa fase qua sono ancora nella fase dell'attesa..."