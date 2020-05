Calcio, Sestrese: avanti con Corrado Schiazza, anche in Eccellenza

La Sestrese e mister Corrado Schiazza proseguiranno insieme anche nella prossima stagione: nella serata di ieri è arrivata l'ufficialità.

Il comunicato ufficiale:

𝘾𝙤𝙣 𝙜𝙧𝙖𝙣𝙙𝙞𝙨𝙨𝙞𝙢𝙤 𝙤𝙧𝙜𝙤𝙜𝙡𝙞𝙤 𝙚 𝙨𝙤𝙙𝙙𝙞𝙨𝙛𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙡𝙖 𝙁.𝙎. 𝙎𝙀𝙎𝙏𝙍𝙀𝙎𝙀 𝘾𝙖𝙡𝙘𝙞𝙤 1919, 𝙘𝙤𝙣 𝙞𝙣 𝙩𝙚𝙨𝙩𝙖 𝙞𝙡 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙎𝙘𝙞𝙤𝙧𝙩𝙞𝙣𝙤, 𝙞𝙡 𝙙.𝙜. 𝘿’𝘼𝙘𝙞𝙚𝙧𝙣𝙤 𝙚 𝙞𝙡 𝙙.𝙨. 𝘾𝙖𝙩𝙖𝙣𝙞𝙖, 𝙖𝙣𝙣𝙪𝙣𝙘𝙞𝙖 𝙡𝙖 𝙥𝙧𝙤𝙨𝙚𝙘𝙪𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙚𝙡 𝙧𝙖𝙥𝙥𝙤𝙧𝙩𝙤 𝙘𝙤𝙣 𝙡’𝙖𝙡𝙡𝙚𝙣𝙖𝙩𝙤𝙧𝙚 𝘾𝙤𝙧𝙧𝙖𝙙𝙤 𝙎𝙘𝙝𝙞𝙖𝙯𝙯𝙖, 𝙞𝙡 𝙨𝙪𝙤 𝙫𝙞𝙘𝙚 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞𝙢𝙤 𝙕𝙖𝙢𝙖𝙣𝙖 𝙚 𝙞𝙡 𝙘𝙤𝙡𝙡𝙖𝙗𝙤𝙧𝙖𝙩𝙤𝙧𝙚 𝙩𝙚𝙘𝙣𝙞𝙘𝙤 𝙁𝙖𝙗𝙞𝙤 𝙈𝙖𝙜𝙞𝙤𝙣𝙘𝙖𝙡𝙙𝙖.

La prosecuzione del rapporto con lo staff tecnico, mai in dubbio da entrambe le parti, era già stata definita da diverse settimane.

Questo è il primo fondamentale passo verso una programmazione di un 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗮𝗺𝗯𝗶𝘇𝗶𝗼𝘀𝗼 𝗰𝗶𝗰𝗹𝗼 in cui la 𝗰𝗿𝗲𝘀𝗰𝗶𝘁𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗴𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹𝗲 (a cui contribuirà la ristrutturazione globale del “Piccardo”) si baserà su un vivaio in continua e rinnovata crescita e su una prima squadra che avrà il compito di continuare a migliorare.

Con la conclusione ufficiale dei campionati, oggi è arrivato il giusto momento dell’annuncio della conferma di mister #Schiazza e #Zamana.

Un annuncio che la Sestrese vuole dare con orgoglio e 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗼 𝗿𝗶𝘀𝗮𝗹𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝘂𝗻𝗼 𝘀𝘁𝗮𝗳𝗳

che in questi due anni, insieme ad un gruppo di giocatori straordinari, ha saputo regalare a tutto l’ambiente verdestellato 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗲 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁𝗮̀ 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶, 𝗰𝗮𝗹𝗰𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗲 𝗶𝗻𝗱𝘂𝗯𝗯𝗶𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗼𝗿𝗺𝗮𝗶 𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝘂𝗺𝗮𝗻𝗲.

La valorizzazione di tantissimi giovani del settore giovanile verdestellato (ben 11 i “giovani” di questi due anni, che ora sono protagonisti in Prima Squadra), i risultati straordinari sul campo con una finale play-off alla prima stagione e il primo posto in questo campionato che potrebbe portare a giorni al ritorno nel massimo campionato regionale, si affiancano al contributo fondamentale dello staff nel ritorno di grande entusiasmo di tutto l’ambiente verdestellato che in due anni ha saputo riavvicinarsi alla delegazione.

Con l’imminente ristrutturazione dell’impianto del “Piccardo”, e un vivaio in continua crescita nei numeri e nella qualità, la Sestrese ritiene di poter aprire un nuovo importante ciclo con uno staff di valore assoluto, con l’obiettivo di continuare a crescere, con lavoro, umiltà e investimenti mirati ma importanti.

In attesa dell’ufficializzazione del campionato che la Sestrese andrà a disputare, e di altre iniziative degli organi competenti a sostegno delle società in questo drammatico momento per tutto il calcio dilettantistico, lo staff dirigenziale verdestellato sta già lavorando, a stretto contatto con mister Schiazza e Zamana, per allestire e completare una rosa giovane e di valore, ambiziosa e con grande voglia di sposare il progetto verdestellato. Ai giocatori confermati, verranno aggiunti elementi di qualità e di categoria, che offrano ampie garanzie in un campionato come l’Eccellenza.

𝙄𝙡 𝙘𝙤𝙢𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙙𝙞 𝘾𝙊𝙍𝙍𝘼𝘿𝙊 𝙎𝘾𝙃𝙄𝘼𝙕𝙕𝘼:

“𝘙𝘪𝘮𝘢𝘯𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘚𝘦𝘴𝘵𝘳𝘦𝘴𝘦 𝘦̀ 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘤𝘦𝘭𝘵𝘢 𝘧𝘢𝘤𝘪𝘭𝘦. 𝘚𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘭𝘦𝘨𝘢𝘵𝘪 𝘵𝘰𝘵𝘢𝘭𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘢𝘮𝘣𝘪𝘦𝘯𝘵𝘦, 𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘤𝘪 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘮𝘢𝘪 𝘥𝘶𝘣𝘣𝘪 𝘢𝘭 𝘳𝘪𝘨𝘶𝘢𝘳𝘥𝘰. 𝘘𝘶𝘪 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘣𝘦𝘯𝘦, 𝘪𝘯 𝘴𝘦𝘳𝘦𝘯𝘪𝘵𝘢̀ 𝘪𝘯 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘦𝘵𝘢̀ 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘤𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘰 𝘥𝘰𝘱𝘰 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘰 𝘴𝘵𝘢 𝘵𝘰𝘳𝘯𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘯𝘦𝘭 𝘴𝘶𝘰 𝘳𝘶𝘰𝘭𝘰 𝘥𝘪 𝘷𝘦𝘳𝘢 𝘵𝘦𝘳𝘻𝘢 𝘴𝘲𝘶𝘢𝘥𝘳𝘢 𝘥𝘪 𝘎𝘦𝘯𝘰𝘷𝘢. 𝘈𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘭𝘦𝘨𝘢𝘮𝘪 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘲𝘶𝘪, 𝘥𝘪 𝘴𝘵𝘪𝘮𝘢 𝘳𝘦𝘤𝘪𝘱𝘳𝘰𝘤𝘢, 𝘦 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘰𝘯𝘰𝘳𝘢𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘢𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘪 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘱𝘳𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘶𝘯 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘰 𝘤𝘪𝘤𝘭𝘰, 𝘤𝘰𝘴𝘢 𝘮𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘴𝘵𝘪𝘮𝘰𝘭𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘯𝘰𝘪. 𝘚𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘴𝘦𝘮𝘣𝘳𝘢 𝘴𝘢𝘳𝘢̀ 𝘌𝘤𝘤𝘦𝘭𝘭𝘦𝘯𝘻𝘢, 𝘵𝘳𝘢𝘨𝘶𝘢𝘳𝘥𝘰 𝘮𝘦𝘳𝘪𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘪𝘯𝘴𝘪𝘦𝘮𝘦 𝘪𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘪 𝘥𝘶𝘦 𝘢𝘯𝘯𝘪, 𝘴𝘢𝘳𝘢̀ 𝘶𝘯’𝘢𝘷𝘷𝘦𝘯𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘣𝘦𝘭𝘭𝘪𝘴𝘴𝘪𝘮𝘢 𝘦 𝘴𝘵𝘪𝘮𝘰𝘭𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘪 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘲𝘶𝘪𝘴𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘷𝘦𝘥𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘭’𝘰𝘳𝘢 𝘥𝘪 𝘢𝘧𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵𝘢𝘳𝘦. 𝘕𝘰𝘯 𝘴𝘢𝘳𝘢̀ 𝘧𝘢𝘤𝘪𝘭𝘦, 𝘮𝘢 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘭𝘢 𝘚𝘦𝘴𝘵𝘳𝘦𝘴𝘦 𝘦 𝘤𝘪 𝘧𝘢𝘳𝘦𝘮𝘰 𝘵𝘳𝘰𝘷𝘢𝘳𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘯𝘵𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘦𝘯𝘵𝘶𝘴𝘪𝘢𝘴𝘮𝘰”.

𝙄𝙡 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙎𝙀𝘽𝘼𝙎𝙏𝙄𝘼𝙉𝙊 𝙎𝘾𝙄𝙊𝙍𝙏𝙄𝙉𝙊:

“𝘐 𝘳𝘪𝘴𝘶𝘭𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘣𝘪𝘦𝘯𝘯𝘪𝘰 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘰𝘳𝘥𝘪𝘯𝘢𝘳𝘪, 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘴𝘶𝘭 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘰 𝘮𝘢 𝘢 𝘵𝘳𝘦𝘤𝘦𝘯𝘵𝘰𝘴𝘦𝘴𝘴𝘢𝘯𝘵𝘢 𝘨𝘳𝘢𝘥𝘪. 𝘗𝘦𝘳 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘦𝘳𝘮𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘧𝘧 𝘱𝘦𝘳 𝘯𝘰𝘪 𝘦𝘳𝘢 𝘪𝘭 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘰 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘰 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦, 𝘢𝘯𝘻𝘪 𝘥𝘪𝘳𝘦𝘪 𝘧𝘰𝘯𝘥𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘭𝘦. 𝘊𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘦𝘳𝘮𝘢 𝘥𝘪 𝘚𝘤𝘩𝘪𝘢𝘻𝘻𝘢 𝘦 𝘡𝘢𝘮𝘢𝘯𝘢, 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘮𝘢𝘯𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘦𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘦𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘵𝘦𝘯𝘨𝘰𝘯𝘰 𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘮𝘢𝘨𝘭𝘪𝘢, 𝘦 𝘭’𝘢𝘨𝘨𝘪𝘶𝘯𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘢𝘭𝘤𝘶𝘯𝘪 𝘦𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘯𝘰 𝘪𝘭 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘦𝘵𝘵𝘰, 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘢𝘧𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘶𝘯 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘣𝘢𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘌𝘤𝘤𝘦𝘭𝘭𝘦𝘯𝘻𝘢”.

𝙄𝙡 𝘿𝙞𝙧𝙚𝙩𝙩𝙤𝙧𝙚 𝙂𝙚𝙣𝙚𝙧𝙖𝙡𝙚 𝘼𝙉𝙏𝙊𝙉𝙄𝙊 𝘿’𝘼𝘾𝙄𝙀𝙍𝙉𝙊:

“𝘊𝘰𝘮𝘦 𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘤𝘪 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘪𝘯𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪 𝘢𝘯𝘤𝘰𝘳𝘢 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘶𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘪 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘪 𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘪 𝘮𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘥𝘢 𝘴𝘶𝘣𝘪𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘤𝘪𝘴𝘰 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘦𝘨𝘶𝘪𝘳𝘦 𝘪𝘯𝘴𝘪𝘦𝘮𝘦. 𝘈 𝘮𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳 𝘚𝘤𝘩𝘪𝘢𝘻𝘻𝘢 𝘦 𝘪𝘭 𝘴𝘶𝘰 𝘷𝘪𝘤𝘦 𝘡𝘢𝘮𝘢𝘯𝘢 𝘤𝘪 𝘭𝘦𝘨𝘢 𝘶𝘯 𝘳𝘢𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘰 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘷𝘢 𝘢𝘭𝘥𝘪𝘭𝘢̀ 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘮𝘣𝘪𝘵𝘰 𝘤𝘢𝘭𝘤𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤𝘰 𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘳𝘪𝘴𝘶𝘭𝘵𝘢𝘵𝘰. 𝘐𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘪 𝘶𝘭𝘵𝘪𝘮𝘪 𝘥𝘶𝘦 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘴𝘦 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘪, 𝘥𝘪𝘮𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘤𝘢𝘱𝘢𝘤𝘪𝘵𝘢̀ 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘮𝘢 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘷𝘪𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘵𝘰𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘷𝘪𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘪 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘦𝘵𝘵𝘪. 𝘊𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘢𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘰𝘳𝘰 𝘦̀ 𝘱𝘦𝘳 𝘯𝘰𝘪 𝘶𝘯𝘢 𝘣𝘢𝘴𝘦 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘢 𝘤𝘶𝘪 𝘳𝘪𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘢𝘯𝘤𝘰𝘳𝘢 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘢𝘮𝘣𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪, 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘮𝘦𝘳𝘪𝘵𝘢 𝘭𝘢 𝘚𝘦𝘴𝘵𝘳𝘦𝘴𝘦. 𝘚𝘵𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘨𝘪𝘢̀ 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘢𝘯𝘥𝘰, 𝘤𝘰𝘯 𝘤𝘢𝘭𝘮𝘢 𝘦 𝘴𝘦𝘳𝘦𝘯𝘪𝘵𝘢̀ 𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘭𝘭𝘦𝘴𝘵𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘲𝘶𝘢𝘥𝘳𝘢. 𝘋𝘪 𝘤𝘦𝘳𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘦𝘳𝘦𝘮𝘰 𝘢 𝘴𝘤𝘦𝘨𝘭𝘪𝘦𝘳𝘦 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘥𝘪 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘶𝘰𝘮𝘪𝘯𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘮𝘦𝘳𝘪𝘵𝘪𝘯𝘰 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘮𝘢𝘨𝘭𝘪𝘢, 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘢𝘯𝘤𝘰𝘳𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪”.

𝙄𝙡 𝘿𝙞𝙧𝙚𝙩𝙩𝙤𝙧𝙚 𝙎𝙥𝙤𝙧𝙩𝙞𝙫𝙤 𝘼𝙉𝘿𝙍𝙀𝘼 𝘾𝘼𝙏𝘼𝙉𝙄𝘼:

“𝘗𝘳𝘰𝘴𝘦𝘨𝘶𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘪𝘯𝘴𝘪𝘦𝘮𝘦 𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘤’𝘦𝘳𝘢𝘯𝘰 𝘮𝘢𝘪 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘥𝘶𝘣𝘣𝘪 𝘴𝘶 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰. 𝘘𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘧𝘧 𝘦̀ 𝘪𝘯 𝘵𝘰𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘴𝘪𝘯𝘵𝘰𝘯𝘪𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘚𝘦𝘴𝘵𝘳𝘦𝘴𝘦 𝘦 𝘭𝘦 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘦 𝘢𝘮𝘣𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪, 𝘢𝘵𝘵𝘦𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘦 𝘪𝘥𝘦𝘦. 𝘚𝘤𝘩𝘪𝘢𝘻𝘻𝘢 𝘦 𝘡𝘢𝘮𝘢𝘯𝘢 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘥𝘶𝘦 𝘤𝘶𝘰𝘳𝘪 𝘷𝘦𝘳𝘥𝘦𝘴𝘵𝘦𝘭𝘭𝘢𝘵𝘪 𝘦 𝘭𝘰 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘥𝘪𝘮𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘳𝘯𝘰 𝘥𝘪 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘪 𝘥𝘶𝘦 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘪𝘯𝘴𝘪𝘦𝘮𝘦. 𝘐 𝘯𝘶𝘮𝘦𝘳𝘪 𝘥𝘪 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘪 𝘥𝘶𝘦 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘱𝘢𝘳𝘭𝘢𝘯𝘰 𝘤𝘩𝘪𝘢𝘳𝘰, 𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘧𝘧 𝘳𝘢𝘱𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘮𝘦𝘨𝘭𝘪𝘰 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰 𝘢𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘣𝘢𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘳𝘪𝘵𝘰𝘳𝘯𝘰 𝘪𝘯 𝘌𝘤𝘤𝘦𝘭𝘭𝘦𝘯𝘻𝘢. 𝘓𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘦𝘤𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘚𝘤𝘩𝘪𝘢𝘻𝘻𝘢 𝘦 𝘡𝘢𝘮𝘢𝘯𝘢 𝘦̀ 𝘨𝘪𝘢̀ 𝘯𝘰𝘵𝘢 𝘥𝘢 𝘴𝘦𝘵𝘵𝘪𝘮𝘢𝘯𝘦 𝘮𝘢 𝘤𝘪 𝘴𝘦𝘮𝘣𝘳𝘢𝘷𝘢 𝘨𝘪𝘶𝘴𝘵𝘰 𝘢𝘵𝘵𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘭’𝘶𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘢𝘭𝘪𝘻𝘻𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘭𝘢 𝘧𝘪𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘪 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘪, 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘩𝘦́ 𝘥𝘪 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘪𝘭 𝘨𝘳𝘶𝘱𝘱𝘰 𝘮𝘦𝘳𝘪𝘵𝘢𝘷𝘢 𝘥𝘪 𝘱𝘦𝘯𝘴𝘢𝘳𝘦 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘢𝘭 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘢𝘭 𝘧𝘶𝘵𝘶𝘳𝘰, 𝘦 𝘮𝘢𝘨𝘢𝘳𝘪 𝘧𝘦𝘴𝘵𝘦𝘨𝘨𝘪𝘢𝘳𝘦 𝘯𝘦𝘭 𝘮𝘰𝘥𝘰 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘨𝘪𝘶𝘴𝘵𝘰. 𝘗𝘶𝘳𝘵𝘳𝘰𝘱𝘱𝘰 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘤𝘶𝘯𝘰, 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘰𝘯𝘦𝘯𝘵𝘪, 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘦 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘦𝘵𝘢̀𝘰 𝘮𝘢𝘨𝘢𝘳𝘪 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘪 𝘱𝘴𝘦𝘶𝘥𝘰 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘨𝘦𝘯𝘵𝘪, 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘤𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘪 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘵𝘦 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘴𝘵𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘮𝘰𝘥𝘰. 𝘔𝘢 𝘦̀ 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘦𝘥 𝘦̀ 𝘵𝘶𝘵𝘵’𝘰𝘳𝘢 𝘮𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘵𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘳𝘦 𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘤𝘰𝘴𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘰𝘳𝘯𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘚𝘦𝘴𝘵𝘳𝘦𝘴𝘦 𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘶𝘢 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘴𝘲𝘶𝘢𝘥𝘳𝘢. 𝘋’𝘢𝘭𝘵𝘳𝘰𝘯𝘥𝘦 𝘢 𝘎𝘦𝘯𝘰𝘷𝘢 𝘥𝘢 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘚𝘦𝘴𝘵𝘳𝘦𝘴𝘦 𝘧𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘭𝘢𝘳𝘦, 𝘯𝘦𝘭 𝘣𝘦𝘯𝘦 𝘦 𝘯𝘦𝘭 𝘮𝘢𝘭𝘦, 𝘤𝘪 𝘴𝘵𝘢. 𝘜𝘯 𝘱𝘰’ 𝘪𝘯𝘷𝘪𝘥𝘪𝘢, 𝘶𝘯 𝘱𝘰’ 𝘥𝘪 𝘯𝘢𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭𝘦 𝘳𝘪𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘰, 𝘶𝘯 𝘱𝘰’ 𝘥𝘪 𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘤𝘰𝘴𝘦. 𝘘𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘦𝘵𝘢̀ 𝘤’𝘦̀ 𝘥𝘢 101 𝘢𝘯𝘯𝘪, 𝘪 𝘯𝘰𝘮𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘯𝘰 𝘱𝘰𝘤𝘰, 𝘭’𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘦̀ 𝘭𝘢 𝘚𝘦𝘴𝘵𝘳𝘦𝘴𝘦 𝘦 𝘢𝘧𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵𝘦𝘳𝘦𝘮𝘰 𝘭’𝘌𝘤𝘤𝘦𝘭𝘭𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘦𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘮𝘦𝘳𝘪𝘵𝘢𝘯𝘰 𝘥𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘢𝘳𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘮𝘢𝘨𝘭𝘪𝘢, 𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘦̀ 𝘴𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪, 𝘮𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘦𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘢 𝘤𝘢𝘵𝘦𝘨𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘭𝘢 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘢𝘯𝘰 𝘧𝘢𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘨𝘢𝘳𝘢𝘯𝘻𝘪𝘦 𝘤𝘢𝘭𝘤𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤𝘩𝘦 𝘦 𝘶𝘮𝘢𝘯𝘦. 𝘕𝘰𝘯 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘧𝘳𝘦𝘵𝘵𝘢 𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘯𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘶𝘭𝘵𝘪𝘮𝘪 𝘥𝘶𝘦 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘭𝘦 𝘪𝘥𝘦𝘦 𝘤𝘩𝘪𝘢𝘳𝘦, 𝘱𝘦𝘳 𝘰𝘳𝘢 𝘭𝘢𝘴𝘤𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘵𝘪𝘳𝘦 𝘢𝘯𝘤𝘰𝘳𝘢 𝘶𝘯 𝘱𝘰’ 𝘤𝘩𝘪 𝘴𝘦𝘮𝘣𝘳𝘢 𝘧𝘢𝘳𝘭𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘨𝘶𝘴𝘵𝘰 𝘱𝘢𝘳𝘭𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘥𝘪 𝘯𝘰𝘪. 𝘈𝘭𝘤𝘶𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘦𝘳𝘮𝘦 𝘦 𝘢𝘭𝘤𝘶𝘯𝘪 𝘢𝘳𝘳𝘪𝘷𝘪 𝘤𝘪 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘨𝘪𝘢̀, 𝘭𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘤𝘩𝘦𝘳𝘦𝘮𝘰 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘳𝘪𝘵𝘦𝘳𝘳𝘦𝘮𝘰 𝘰𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘰. 𝘓𝘢 𝘚𝘦𝘴𝘵𝘳𝘦𝘴𝘦 𝘷𝘢 𝘮𝘦𝘳𝘪𝘵𝘢𝘵𝘢, 𝘦 𝘵𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘯𝘪𝘻𝘪𝘢𝘳𝘦 𝘴𝘪𝘢 𝘚𝘤𝘩𝘪𝘢𝘻𝘻𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘡𝘢𝘮𝘢𝘯𝘢 𝘭𝘢 𝘮𝘦𝘳𝘪𝘵𝘢𝘯𝘰 𝘴𝘰𝘵𝘵𝘰 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘱𝘶𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘷𝘪𝘴𝘵𝘢”.