Calciomercato Serie D. E' subito derby Sanremese-Imperia! Sorpasso biancoazzurro per Daniele Molino. L'agente conferma: "Matuziani interessati"

E' subito derby tra Sanremese e Imperia, ma al momento il campo non c'entra visto che a tenere banco in queste ore è un giocatore conteso.

La conferma arriva direttamente dall'Agente di Daniele Molino, che ci conferma cose importanti sul futuro del suo assistito.

Si sta parlando molto di un serio interessamento dell'Imperia per Daniele Molino: ci smentisce o conferma questa voce? "Smentisco un interesse dell’Imperia, non essendo stato contattato da nessun dirigente della società ligure".

Imperia è una piazza gradita? "Durante il calciomercato si valutano le varie opzioni prima di effettuare una scelta".

Ad Imperia ritroverebbe mister Alessandro Lupo: quanto può incidere nella scelta la presenza del tecnico? "Daniele ha un ottimo ricordo di mister Lupo, si è trovato molto bene con lui ripagando la sua fiducia durante il campionato. Questo potrebbe essere un elemento che, in generale, tutti i calciatori valutano nel momento in cui fanno una scelta. Ma non è l’unico fattore da prendere in considerazione".

Ci sono altre opzioni per Molino? "Allo stato, l'unica che società che si è interessata a Daniele è la Sanremese".