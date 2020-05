Calcio. Dianese&Golfo, raggiunto l'accordo per l'entrata in società di Denis Muca: manca solo l'ufficialità

La Dianese&Golfo apre le porte a Denis Muca, noto imprenditore della nostra provincia e Presidente del Cervo FC.

L'entrata nel club di Muca nel club giallorossoblu di Luca Spandre è ormai cosa fatta con la trattativa ai dettagli.

Manca solo l'ufficialità ma la cosa certa è quella che l'imprenditore è pronto a sposare il progetto Dianese&Golfo.

Il ritratto. Profilo di spicco della nostra provincia, Denis Muca entra nel mondo del pallone qualche stagione fa quando decide di dare vita alla Dea Diana. Dopo una stagione sofferta in Seconda Categoria con la salvezza raggiunta al playout contro il Priamar, la stagione successiva fonda il Cervo FC. Regala alla piccola realtà un impianto stupendo, facendo anche scendere in Riviera squadre della massima divisione finlandese (Inter Turku) e svizzera (Lugano) ad allenarsi per preparare la stagione.

Dopo essere stato per una stagione (quella scorsa) main sponsor dell'Imperia ritorna a dedicarsi al suo Cervo FC dove ingaggia Roberto Sorrentino come allenatore e porta l'ex portiere di Serie A Stefano Sorrentino nella rosa. Ora la scelta di entrare nella Dianese&Golfo.