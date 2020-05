Calcio. Panchina Sanremese: Alessio Bifini sempre più vicino, distanziata la candidatura di Alan Carlet

La Sanremese sta per sciogliere le riserve e ormai sembra tutto pronto per il ritorno di Alessio Bifini nella città dei fiori.

Il candidato numero uno. Secondo le ultime indiscrezioni manca poco per arrivare alla scelta definitiva con l'ex attaccante che si metterà in gioco nella piazza anche nelle vesti da tecnico. Bifini è stato protagonista della promozione in Serie C2 targata 1997/1998, quando arrivato dall'Arezzo fece la differenza.

L'anno dopo fu uno degli artefici della salvezza nei professionisti. Tornato dieci anni dopo, in seguito ad una carriera brillante nei professionisti, inizia poi la carriera da allenatore dove col Poggibonsi sfiora la promozione in D. Quest'anno ha allenato il Corneo Tarquinia.

La suggestione. Il secondo candidato è Alan Carlet, allenatore che al primo colpo ha centrato la promozione in Eccellenza con l'Ospedaletti, L'ex attaccante dello Spezia al momento sarebbe però distanziato da Bifini.

Giocatori. Per quanto riguarda i giocatori, secondo indiscrezioni, è alto l'interessamento del club matuziano per un clamoroso ritorno di Daniele Molino (attenzione però all'Imperia). Escluso (al momento) un interessamento per il difensore Davide Moi, quest'anno in forza al Muravera.