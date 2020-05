Calciomercato Serie D. Luca Colantonio non si nasconde: "Mi piacerebbe restare al Fiorenzuola"

Uno dei grandi protagonisti di questo campionato di Serie D prima dello stop forzato per l'emergenza Coronavirus è stato Luca Colantonio.

Nato calcisticamente nel Riva Ligure, il giovane centrocampista nella nostra provincia ha vestito anche le maglie di Argentina Arma e Sanremese prima di sposare il progetto Fiorenzuola con mister Tabbiani in panchina.

Il mediano non si nasconde per il suo futuro, anche se è ancora molto presto: "Con questa situazione non si sa ancora niente - analizza Colantonio - e il prossimo sarà un mercato sicuramente diverso dagli altri anni. Io sono sempre stato bene a Fiorenzuola e non nascondo che mi piacerebbe restare. Ma per ora non so ancora nulla".