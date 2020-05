Stelle Nello Sport. Diego Negri all’IC Novaro di Imperia: "Vela maestra di vita con emozioni forti negli spazi aperti" (VIDEO)

E’ Diego Negri il protagonista del dodicesimo incontro del progetto “Una Classe di Valori” realizzato da Stelle nello Sport grazie alla collaborazione di Alessandro Zunino (delegato Coni Imperia) e su richiesta della professoressa Maria Concetta Avellino e con la partecipazione della dirigente Maria Aicardi dell’Istituto Comprensivo Novaro di Imperia.

Tre partecipazioni olimpiche (Sidney 2000, Atene 2004 e Pechino 2008), le prime due nella classe Laser e la terza nella Star. L’inizio dell’attività all’età di 6 anni, formatosi nella scuola di Vela del Club del Mare di Diano Marina di cui oggi è Direttore Sportivo. “Questo Sport mi consente di vivere emozioni forti e divertirmi negli spazi aperti. Ho presto timone e scotte per andare liberi per il mare”.

Negri ammette di non avere alcun rimpianto, pur sottolineando il dispiacere per la mancata qualificazione a Londra 2012. C’è, però, un altro importante aspetto da evidenziare in merito a una delle classi che lo ha vista protagonista. “La classe Star. Mi ha consentito di confrontarmi con leggende del calibro di Paul Cayard, arrivargli davanti è stata grande soddisfazione”.

Ecco, qui sotto, il video riassuntivo registrato da Diego Negri al termine di quest’incontro dove vengono anche illustrate le modalità di partecipazione al Vela Day del week end del 26-28 giugno in tutta la I-Zona.