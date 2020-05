Calcio. Ventimiglia, Nicola Veneziano guarda avanti con fiducia: "Pronti a confermare staff tecnico e rosa dei giocatori per provare a fare un campionato di vertice la prossima stagione"

Fabio Luccisano, allenatore del Ventimiglia, durante un riscaldamento pre partita dei granata: il tecnico è pronto a restare in sella

"Noi siamo contenti di allenatori e giocatori. Vorremmo ritrovarci tutti insieme quando si potrà per fare una grande stagione".

A parlare in casa Ventimiglia è il Direttore Sportivo Nicola Veneziano che traccia il punto della situazione dopo lo stop definitivo al campionato di Promozione, facendo intendere di proseguire sulla strada intrapresa la scorsa estate:

"La società aspetta decisioni ufficiali dalla Federazione in merito alla prossima stagione agonistica. Questa è la priorità, sapere come e quando si potrà ricominciare a fare calcio e quando avremo certezze di sicuro programmeremo la nuova stagione. Visto gli ottimi risultati fino al momento dell'interruzione conseguiti dall'intero staff tecnico societario, ossia Prima Squadra e settore giovanile, saremmo intenzionati a confermare tutti gli allenatori in organico".

Veneziano elogia il lavoro fatto dal settore giovanile granata: "Tutto il settore giovanile ha lavorato egregiamente e saremmo felici di riconfermare tutti gli allenatori. La Prima squadra? vorremmo confermare sia lo staff tecnico che tutta la rosa dei giocatori per riprovare a fare un campionato di vertice. C'è grande voglia di ricominciare, il campo manca a tutti ma aspettiamo le direttive federali".

Parole importanti del Direttore Sportivo del Ventimiglia che vedono molto vicina la conferma sulla panchina della Prima Squadra di mister Fabio Luccisano e del suo staff.