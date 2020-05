Il Taggia avrebbe individuato il grande obiettivo nel calciomercato estivo per la prossima stagione.

Secondo indiscrezioni, nel mirino della società gialorossa è finito il quotato centrocampista Luca Baracco.

Una trattativa non semplice ma che la dirigenza proverà ad effettuare per portare il giocatore in forza quest'anno al Pietra Ligure al 'Marzocchini'