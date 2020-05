Ripartenza del softball a Sanremo: under12 e under15 e serie B hanno ripreso ieri gli allenamenti (foto)

Si parla tanto di ripartenza ed è proprio di ieri, a livello sportivo, l’ok ufficiale alla ripresa del campionato di calcio di Serie A. Finalmente è arrivato il grande anche a livello locale, per le ragazze del softball sanremese che sono tornate sul diamante.

Nel rispetto totale del protocollo federale in questa prima giornata tutto è andato per il meglio. Solo le atlete potevano varcare il cancello della struttura, i genitori gli accompagnatori infatti non sono ammessi all'interno della stessa. All'accoglienza, ogni ragazza doveva consegnare l'autocertificazione richiesta dalla federazione, poi igienizzare le mani e sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea. A questo punto il via libera al tanto sognato momento: quello di calpestare finalmente l'erba e la terra rossa del diamante! Ad ogni ragazza è stato assegnato il numero della propria postazione.

Lungo la rete perimetrale lo staff tecnico aveva provveduto a mettere dei cartelli numerati alla distanza di circa 3 metri l’uno dall'altro ad indicare l'esatta collocazione di ognuna. Le dimensioni dei campi da baseball e softball rendono semplice il distanziamento. Sotto un sole decisamente estivo tutto si è svolto per il meglio, anche perché alle atlete e alle loro famiglie, riunite in videoconferenza nei giorni precedenti era stato spiegato il protocollo nei minimi particolari.

A fine allenamento la coach Flavia Ciliberto ha fatto i complimenti a tutte le atlete, dalla più piccola alla più grande, per il loro comportamento responsabile tenuto in campo.