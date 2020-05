Calcio. Il ministro Spadafora annuncia: "Il Consiglio Federale dovrebbe svolgersi il 4 giugno"

Sarà con tutta probabilità il 4 giugno in cui il mondo dilettantistico conoscerà i verdetti relativi all'ultimo campionato.

Il ministro Vincenzo Spadafora ha infatti annunciato ieri, in conferenza stampa, come giovedì prossimo possa essere il giorno più probabile per la convocazione del Consiglio Federale.

In quella sede saranno valutate le proposte della LND, con la possibile retrocessione in Eccellenza delle ultime quattro classificate per ogni girone di Serie D.

Nella medesima occasione è atteso anche il via libera per i Comitati Regionali per stabilire i criteri dei rispettivi campionati di competenza.