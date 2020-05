Calciomercato, Vado: il ritorno di Sancinito è dietro l'angolo, ma...

E' bastato una sorta di aperitivo, non passato per nulla inosservato, per delineare quelle che sono le strategie di mercato del Vado.

Dell'interessamento per Capra e del ritorno alla base di Donaggio si è già abbondantemente scritto, tanto che le ultime indiscrezioni si sono concentrate sul reparto mediano.

Pare fatta, infatti, per l'arrivo di Matteo Piana dalla Cairese, mentre l'accordo appare a un passo anche per Davide Sancinito.

Tra il regista e la maglia rossoblu c'è però l'Albenga. L'idea di indossare finalmente la maglia bianconera, quella della sua città, stuzzica non poco "Sancio", senza dimenticare gli ottimi rapporti con la famiglia Colla.

L'operazione sarà una delle più importanti del prossimo mercato, ma la sensazione è che per scoprirne l'esito non sarà necessario aspettare molto.