L'emergenza Coronavirus ha messo al tappeto lo sport nazionale e provinciale, conseguenze che qualche società dilettantistica può risentirne in vista della prossima stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni, proprio per questo motivo, sarebbe a rischio l'iscrizione al campionato di Prima Categoria per il Don Bosco Valle Intemelia.

Una situazione in salita per il club che farà d tutto per iscrivere la prima squadra, nonostante qualche difficoltà.