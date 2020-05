Calciomercato. Aggiornamento sulle panchine delle squadre imperiesi: scatta l'effetto domino

Scatta l'effetto domino nella nostra provincia per quanto riguarda le panchine delle compagini imperiesi: analizziamo squadra per squadra la situazione.

SANREMESE. Ormai in via di definizione la trattativa che porterà sulla panchina dei biancoazzurri Alessio Bifini. Superate le candidature di Alan Carlet e Marco Gaburro. Allenatore 2020/2021: Bifini 95% Carlet 5%

IMPERIA. Salvo clamorosi colpi di scena la dirigenza neroazzurra affiderà anche per la prossima stagione la panchina ad Alessandro Lupo. Allenatore 2020/2021: Lupo 95% Altro 5%

OSPEDALETTI. La compagine orange anche nella prossima stagione sarà guidata dal confermato Andrea Caverzan. Allenatore 2020/2021: Caverzan (confermato)

TAGGIA. Anche la panchina giallorossa sarebbe in procinto di andare avanti con la stessa guida. Simone Siciliano sempre più verso la permanenza. In caso di clamorosa ed improbabile separazione piace Alan Carlet. Allenatore 2020/2021: Siciliano 90% Carlet 10%

VENTIMIGLIA. La panchina granata è pronta a restare in mano ancora a mister Fabio Luccisano. Allenatore 2020/2021: Luccisano 95% Altro 5%

DIANESE&GOLFO. La situazione in casa giallorossoblu è in stand by, visto che si aspetta l'ufficializzazione della fusione con il Cervo FC. Nicola Colavito resta in pole, ma attenzione ad un clamoroso ma non semplice ritorno di Enrico Sardo in caso di mancato accordo con l'attuale tecnico. Allenatore 2020/2021: Colavito 70% Sardo 30%

CAMPOROSSO. La volontà sarebbe quella di proseguire il progetto con mister Carmelo Luci, salvo clamorosi colpi di scena. Allenatore 2020/2021: Luci 95% Altro 5%

CARLIN'S BOYS. Dopo la volontà della società di proseguire ed iscriversi al campionato di Prima Categoria sarà toto allenatore per la panchina. Da valutare la conferma di Alex Nardini, salgono le quotazioni di Enrico Vella. Attenzione a Pasquale Berrica che bene aveva fatto con la seconda squadra. L'ousider? Diego Bevilacqua. Allenatore 2020/2021: Vella 50% Nardini 25% Berrica 20% Bevilacqua 5%

DON BOSCO VALLE INTEMELIA. Situazione ferma a causa della situazione societaria che potrebbe vedere la mancata iscrizione.

ATLETICO ARGENTINA. Secondo indiscrezioni si va verso la conferma sulla panchina rossonera di mister Christian Maiano. Allenatore 2020/2021: Maiano 95% Altro 5%

ONEGLIA CALCIO. Sarà ancora Gianni Bella a sedersi sulla anchina dell'Oneglia Calcio nella prossima stagione. Allenatore 2020/2021: Gianni Bella (confermato)

VIRTUS SANREMO. Situazione ancora da valutare quella in casa dei matuziani. Secondo indiscrezioni per Massimiliano Moroni potrebbe esserci un altro ruolo in società, ma al momento nulla è sicuro. Allenatore 2020/2021: Moroni 20% Altri 80%