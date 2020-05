Calciomercato. Sanremese, sirene dalla Serie C per Filippo Scalzi

Molti movimenti in entrata e in uscita nelle ultime ore in casa Sanremese.

Nella giornata di oggi è arrivata la conferma del centrocampista offensivo Giorgio Gagliardi, mentre sono è in uscita Marco Spinosa e in bilico Alex Gagliardini. Vicino invece il ritorno in difesa di Luigi Castaldo dal Vado.

Secondo le ultime indiscrezioni un altro pezzo da novanta della rosa biancoazzurra potrebbe lasciare il 'Comunale'. Stiamo parlando di Filippo Scalzi, beniamino dei tifosi, ma pronto al grande salto.

Sempre secondo rumors l'attaccante sarebbe ambito da qualche club di Serie C.