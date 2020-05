Calciomercato. Tutte le trattative delle squadre imperiesi: iniziano i primi movimenti

Dalle panchine passiamo alle varie indiscrezioni sulle trattative delle squadre imperiesi.

Iniziamo dalla Sanremese che, aspettando Bifini in panchina, comincia a muoversi sia in entrata e in uscita. Nei giorni scorsi abbiamo scritto dell'addio molto probabile del centrocampista Spinosa e del difensore Gagliardini. In entrata molto vicino il ritorno di Castaldo (Vado), mentre al momento è esclusa la pista legata al difensore Moi (Muravera). Si sta provando a riportare in biancoazzurro il trequartista Molino (Latte Dolce) con le parti già a contatto.

In casa Imperia qualcosa si muove aspettando la conferma di Lupo in panchina. Secondo le ultime indiscrezioni i dirigenti non vogliono mollare la pista legata a Molino, nonostante sul giocatore del Latte Dolce c'è anche la Sanremese. In uscita il mediano Sancinito (Albenga o Vado), ma attenzione alla corte di molte squadra per Capra e Donaggio.

Le altre trattative. Il Taggia ha messo nel mirino il centrocampista Luca Baracco, un colpo da novanta per la mediana. Per la difesa resta in dubbio Fiuzzi: si ritirerà dal calcio giocato o andrà avanti? Tutto fermo in casa Dianese&Golfo in attesa della fusione con il Cervo FC.

Uno dei giocatori più ambiti di questa sessione di mercato sarà Labricciosa. Al nostro quotidiano online l'attaccante ha esternato la volontà di tornare al Riva Ligure, ma su di lui ci sono Oneglia Calcio e Santo Stefano. Daddi può restare all'Atletico Argentina.