Calcio. Atletico Argentina e Christian Maiano avanti insieme. Il tecnico: "Sul mio futuro..."

L'Atletico Argentina aspetta con ansia di sapere in quale categoria giocherà nella stagione 2020/2021.

Dopo questo passo ci sarà anche la valutazione se confermare mister Christian Maiano, tecnico che ha portato in testa al campionato di Seconda Categoria i rossoneri prima dello stop definitivo.

Il tecnico ci va cauto: "Il mio futuro? Ancora non so niente - ha dichiarato il mister - penso che come prima cosa la società dovrà prima sapere ufficialmente la categoria che dovrà affrontare l'anno prossimo. Solo dopo l'ufficialità potrà programmare il futuro, compresa la scelta dell'allenatore".