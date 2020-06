Calciomercato Serie D. Sanremese, può essere la settimana decisiva per l'ufficialità di mister Alessio Bifini

Può essere la settimana decisiva in casa Sanremese per la nomina di mister Alessio Bifini come prossimo allenatore. Aspettando questo insediamento si è già cominciato a fare mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni i dirigenti si sono cominciati a muovere tra uscite ed entrate: analizziamo le prime trattative.

Gli obiettivi. Gli ultimi rumors sono importanti, visto che nelle ultime ore c'è stato un serio interessamento per gli attaccanti Mencagli e Guidotti, quotati attaccanti della Sangovannese (Clicca QUI). Attenzione alla pista che porta al clamoroso ritorno di Molino dal Latte Dolce, mentre è vicino il ritorno dal Vado del difensore Castaldo (Clicca QUI).

Conferme. Ufficiale la conferma di Gagliardi nella rosa 2020/2021 (Clicca QUI), mentre sono ancora da valutare le trattative per il rinnovo di capitan Taddei, Lo Bosco, Demontis e Likaxhiu con gli ultimi due che hanno mercato in Serie C.

Uscite. In chiave uscite il nome più gettonato a lasciare la maglia biancoazzurra è quello di Spinosa (Clicca QUI). A seguire il mediano toscano, sempre secondo indiscrezioni, potrebbero essere i difensori Gagliardini e Manes. A forte rischio anche la permanenza di Scalzi, beniamino dei tifosi, e pronto al grande salto nei professionisti (Clicca QUI).

Un mercato incandescente, aspettando l'arrivo ufficiale di Bifini in panchina.