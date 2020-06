Calcio. US Dolceacqua ASD, pronta la ripartenza dell'attività sportiva

L’U.S. Dolceacqua ASD, affiliata Genoa Soccer Academy, è pronta alla ripartenza dell’attività sportiva e si schiera al fianco dei propri tesserati e delle loro famiglie.

Pertanto l'U.S. Dolceacqua ASD, a tutti i suoi tesserati che pur avendo regolarmente pagato l'intera quota annuale 2019/2020 e che a causa del COVID 19 non hanno potuto usufruire degli ultimi mesi di attività sportiva, dispone che una parte delle quote già versate vengano considerate quale anticipo per l’attività sportiva 2020/2021. Questo nell'auspicio che dal mese di giugno si possano effettuare di nuovo le attività sportive, le stesse saranno completamente gratuite per tutti i ragazzi nati dal 2008 al 2015, fino a settembre 2020.