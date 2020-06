Calciomercato. Gli aggiornamenti sulle panchine delle squadre imperiesi: settimana chiave per Sanremese, Imperia e Taggia

Scatta l'effetto domino nella nostra provincia per quanto riguarda le panchine delle compagini imperiesi: analizziamo squadra per squadra la situazione. Questa può essere la settimana chiave per Sanremese, Imperia e Taggia che aspettano l'arrivo di Bifini e le conferme di Lupo e Siciliano.

SANREMESE. Manca sollo l'annuncio per Bifini prossimo allenatore. Allenatore 2020/2021: Bifini 99%

IMPERIA. Gli aggiornamenti dall'ambiente neroazzurro non ci regalano novità: si aspetta solo il rinnovo con mister Lupo, anche se il tecnico è ambito. Allenatore 2020/2021: Lupo 95% Altro 5%

OSPEDALETTI. La compagine orange anche nella prossima stagione sarà guidata dal confermato Andrea Caverzan. Allenatore 2020/2021: Caverzan (confermato)

TAGGIA. Situazione analoga a quella di Imperia. In casa giallorossa può essere la settimana decisiva per la conferma di mister Siciliano. Se ci fosse un clamoroso addio (improbabile) occhi su Carlet. Allenatore 2020/2021: Siciliano 90% Carlet 10%

VENTIMIGLIA. La panchina granata dovrebbe ancora essere di mister Luccisano. Allenatore 2020/2021: Luccisano 95% Altro 5%

DIANESE&GOLFO. Come già scritto nei giorni scorsi in casa giallorossoblu è tutto fermo per la questione legata alla fusione con il Cervo FC. In pole resta Colavito, attenzione a Sardo e alla sorpresa Di Latte. Allenatore 2020/2021: Colavito 70% Sardo 20% Di Latte 10%

CAMPOROSSO. Dopo le dichiarazioni a Rivierasport mister Luci sembra molto vicino alla permanenza sulla panchina rossoblu. Allenatore 2020/2021: Luci 99%

CARLIN'S BOYS. La situazione è complicata. Secondo le ultime indiscrezioni Vella sembra essere davanti alla candidatura di Berrica. Outsider il clamoroso ritorno di Litardi. Allenatore 2020/2021: Vella 50% Berrica 30% Litardi 20%

DON BOSCO VALLE INTEMELIA. La smentita della società del rischio iscrizione non toglie nubi sul futuro. Si aspettano le prossime riunioni dei dirigenti.

ATLETICO ARGENTINA. La panchina rossonera dovrebbe essere ancora di mister Maiano. In caso di clamorosa rottura ecco l'ipotesi Litardi. Allenatore 2020/2021: Maiano 90% Litardi 10%

ONEGLIA CALCIO. Sarà ancora Gianni Bella a sedersi sulla anchina dell'Oneglia Calcio nella prossima stagione. Allenatore 2020/2021: Gianni Bella (confermato)

SANTO STEFANO. Tutto è ancora da scrivere per la prossima panchina del Santo Stefano.

RIVA LIGURE. La compagine biancoamaranto ripartirà da Minasso. Allenatore 2020/2021: Minasso (confermato)

VIRTUS SANREMO. Situazione ancora da valutare quella in casa dei matuziani. Secondo indiscrezioni per Massimiliano Moroni potrebbe esserci un altro ruolo in società, ma al momento nulla è sicuro. Allenatore 2020/2021: Moroni 20% Altri 80%