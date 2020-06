Calcio. L'ASD Sanremo organizza un torneo in programma il 6 luglio

Finalmente si torna a giocare. Dopo mesi di lockdown forzato, ginnastica casalinga e corse in solitaria, ci sarà la possibilità di sfogare la voglia calcistica Viste le previste aperture alle attività sportive nel prossimo DPCM del 15 giugno.

l'Asd Sanremo Calcio in collaborazione, con i Bagni Italia proprietario del campo sportivo Morgana Beach che è stato recentemente rinnovato con fondo in sintetico di nuova generazione, organizza, un torneo a 6 giocatori che inizierà il 6 luglio.



Il numero massimo per ogni squadra sarà di 9 giocatori, non ci saranno limiti di categoria o limiti di giocatori tesserati, questo per dare a tutti l'occasione di giocare e divertirsi in una location vicina al mare e con la possibilità di cenare a fine gara nel ristorante dei Bagni Italia.